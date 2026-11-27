Еще летом стало известно, что дочь Александра Бердникова Милана выходит замуж. И вот накануне, 26 ноября, состоялось торжественное событие.

Избранником юной Миланы стал сын друзей семьи по имени Мигель. Свадьба прошла на ура: невеста сменила несколько платьев и была похожа на принцессу из сказки. На мероприятии присутствовали несколько десятков гостей, а стол ломился от угощения. Публику развлекали солисты группы "Корни" и другие артисты, сообщает Starhit.

До этого Милана Бердникова признавалась, что не жила с избранником до свадьбы. Также она сообщила, что Мигель очень любит ее и буквально носит на руках.

Ранее появилась информация, что праздник будет в цыганских традициях. Кроме того, влюбленные в ЗАГСе не будут пока регистрироваться. Это случится, лишь когда им будет по 18 лет. Как рассказывал сам Александр Бердников, избранник дочери приходит из хорошей семьи. Ребята знают друг друга всю жизнь, в какой-то момент их дружба переросла в любовь. Бердников выбор дочери одобряет.

Организацию свадьбы родители молодоженов взяли на себя. Они же оплачивали банкет. Бердников говорил, что при подготовке праздника никаких разногласий не возникло, так как взрослые прислушивались к желаниям своих детей.

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