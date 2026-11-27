Вопрос выбора, который должна сделать Ереван в пользу ЕС или ЕАЭС, станет главным на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темы, которые будут обсуждаться на встрече в Кремле, раскрыл журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, желание Еревана в экономическом плане усидеть на двух стульях должно быть либо подтверждено, либо опровергнуто. Потому что ориентация в сторону Европейского союза и одновременное желание продолжать интеграционный процесс в рамках ЕАЭС друг с другом не коррелируются, приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что лидеры обсудят также вопросы безопасности. В частности, речь пойдет о российской базе в Гюмри.