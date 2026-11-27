Глубокой ночью глава Евросовета выходит к прессе. Он только что провел 15-часовой бой. Пустые кресла в зале для брифинга – откровенный демарш представителей сразу семи стран, несогласных с идеями Антониу Кошты по сокращению на 200 миллиардов евро многолетнего европейского бюджета. Лидеры так называемой "разумной" или "экономной" семерки демонстративно покинули Брюссель, хотя обсуждения должны были продолжаться два дня.

Пресс-конференция глав Евросовета и Еврокомиссии, кажется, никогда еще не была настолько короткой – всего 11 минут. Провал саммита показал – бюджетный кризис в Европе разбил в дребезги европейское единство. Антониу Коште пришлось разговаривать с каждым отдельно. За что он поплатился. Как пишет издание "Политико", некоторые предложили лишить его роли переговорщика. Канцлер ФРГ считает, что суммы бюджета будут меняться и еще не раз. Он продолжает настаивать на том, что 100 миллиардов евро для Украины – это гарантии для Киева, от которых нельзя будет отказаться.

Против Мерца единым фронтом выступила коалиция "сплочения". 17 стран во главе с Италией и Францией, которые требуют учесть интересы собственного населения. Премьер Финляндии пытается урвать кусок бюджетного пирога, заявляя – его страна больше всех пострадала от украинского конфликта. И вспомнил об огромных убытках после того, как они сами закрыли границу с Россией.

10 тысяч фермеров из Бельгии, Франции, Испании, Ирландии вышли на акцию протеста. Ведь нынешние споры о бюджете могут напрямую коснуться их. Если европолитики решат экономить – финансирование аграрной отрасли вероятнее всего сократится на 20 процентов. На стороне аграриев вдруг выступил президент Франции. Эмманюэль Макрон - накануне выборов. Чтобы сохранить остатки рейтинга, он пытается заложить субсидии в 35 миллиардов в евробюджет. Даже идет на шантаж: если политики не договорятся к концу года, то на Францию могут не рассчитывать. И вообще, во всем снова виновата Россия.

В Париже напомнили Макрону то, о чем он, кажется, забыл: "Для французов денег никогда не хватает. Зато для торговцев оружием, для украинцев кран всегда открыт. Самую большую яхту в Монако купил украинский бизнесмен. И самые большие апартаменты - за 500 миллионов евро. Кому идут деньги? Куда идет оружие?".

Британских журналистов, впрочем, волновали не менее конкретные вопросы. В интервью BBC о коррупционных скандалах украинских чиновников Зеленского спросили в лоб. "Вы можете спросить антикоррупционные институты. Они публично сказали, что не имеют ко мне вопросов", - уклончиво отреагировал главарь киевского режима.

Зато, кажется, на фоне проблем с финансами вопросы начинают появляться у зарубежных спонсоров.