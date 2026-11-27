В Мраморном зале Московской мэрии сегодня непривычно шумно. Здесь собрались многодетные семьи. Накануне Дня матери Сергей Собянин вручает им государственные награды.

"С Днём матери, со святым праздником для каждого человека. Память и благодарность о наших матерях проносим через всю свою жизнь. Это самое важное воспоминание, которое греет нашу душу, помогает преодолевать все жизненные невзгоды. Конечно, я поздравляю вас с наградами, уникальными, удивительными наградами", - сказал мэр.

Ирина и Вадим Громовы - воспитывают четверых детей. В этой семье маму называют "моторчиком": именно она держит всех в тонусе, придумывает досуг и заботится о каждом. Муж Вадим признается - дома у них всё четко: мама планирует, папа поддерживает. Такое разделение обязанностей и позволяет жить в мире и согласии. А главный секрет в том, что все друг другу помогают и чувствуют себя одной большой командой.

В семье Семерчевых все творческие: дети занимаются в вокальной школе, некоторые еще и спортом. Участвуют в конкурсах - певческих, спортивных, танцевальных. В прошлом году записали для папы композицию ко дню рождения.

В Москве действует целый комплекс мер поддержки многодетных семей. С этого года выплаты проиндексированы на 6 процентов. Такие семьи получают ежемесячные компенсации. А еще - бесплатные лекарства и питание в школах, проездные для всей семьи, льготы на жилье и даже освобождение от транспортного налога. Сергей Собянин отметил званием "Мать-героиня" Надежду Рогову, которая воспитала 15 детей. У Елены Голиковой и Александры Заикиной - по десять. Сразу после награждения эмоции переполняют.

В другой семье - пять дочек. Старшей 26, младшей - 8. И все фигуристки. Ирина и Сергей говорят, что когда познакомились, сразу договорились: будет большая семья.

За каждой наградой - не просто годы труда и бессонные ночи. За ней - огромная любовь, которая не делится на всех, а только умножается.