Вика Боня столкнулась с горем. Умерла ее любимая кошечка. Ей было 19 лет. Мурочка ушла из жизни в день рождения своей хозяйки.

"Мурочка ушла, ушла красиво. В мой день рождения. Дочка прислала видео. Я прямо знала, мы с ней позавчера прощались", — рассказала Вика, рыдая.

По словам Бони, она хоть и не может сдержать слез, но в душе рада, что страдания ее любимицы закончились. Последние месяцы Мурка тяжело болела, Вика ставила ей уколы.

"Я плачу от счастья, а не от горя. Она моя душа, моя девочка, у нее сейчас путешествие. Это такая красивая душа. Мы с ней так прощались позавчера! У нас такого контакта никогда не было. 19 лет счастья. Я была с ней эти дни, мы целовались-обнимались. Я рада, что она ушла быстро. Моя любовь, моя душа. Счастливого пути!" — поделилась Боня.

Бывшая участница "Дома-2" пыталась продлить жизнь кошке. После уколов у любимицы телезвезды постепенно начал возвращаться аппетит. Боня решила, что может оставить Мурочку на несколько дней, и улетела в Дубай, чтобы отпраздновать день рождения. Но вместо поздравлений с 47-летием Вика услышала ужасающие новости. Дочь позвонила Боне и сообщила, что кошка умерла.