Число пострадавших в результате массового ДТП в центре Москвы возросло до пяти. На Комсомольском проспекте, возле метро "Парк культуры" столкнулись четыре автомобиля, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о двух пострадавших. По данным правоохранительных органов, при столкновении четырех автомобилей один из них загорелся. Пострадавшие госпитализированы.

Очевидцы утверждают, что столкнулись Geely, Changan, BMW и Li Xiang. У одной машины пробило бак, топливо растеклось по асфальту и вспыхнуло. Предварительно, виновником аварии стал водитель Li Xiang, этот автомобиль выгорел дотла. На месте работают экстренные службы, движение по Комсомольскому проспекту перекрыто.