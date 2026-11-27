Главной темой только что завершившегося в Брюсселе внеочередного саммита ЕС стала Россия. Изначально, конечно, планировалось собраться, чтобы обсудить семилетний бюджет объединенной Европы. Но тут сколько стран - столько мнений. Венгерский премьер Мадьяр даже заявил, что будет не саммит, а базар. Как в воду глядел. В итоге сосредоточились на том, что объединяет. На нелюбви к России. В какой форме ее можно не любить еще - первой предложила Дания. А к ней в Европе привыкли прислушиваться даже куда внимательнее, чем к патентованным русофобам из Польши и Прибалтики.

"Мы вообще недооцениваем скандинавскую русофобию. Они редко позволяют себе откровенное хамство и позерство. А между тем, если брать самое плохое отношение к России, то Дания - это чемпион мира. Восемьдесят шесть процентов населения говорит о своем плохом отношении к России. Дания - это страна, которая закрывает нам выход из Балтийского моря. Эта страна богатая. Это страна-донор. Поэтому то, что предлагает Дания, не отбросят", - объясняет Вадим Трухачев, политолог.

А предлагает один из главных доноров ЕС не просто 22-й санкционный пакет. Как сказали о нем журналисты испанской El Pais - это новое измерение санкций. Речь уже давно не про экономику. В ней практически все, что можно, санкционировали. И даже не про политику и политиков, а про противодействие европейцев россиянам как таковым. Предлагается: запрет на выдачу россиянам многократных виз, запрет въезда по паспортам без биометрии, запрет въезда участникам и СВО и даже тем, кто просто служил в российской армии после начала спецоперации, запрет на демонстрацию в ЕС российских символов, запрет россиянам занимать должности в руководстве спортивных федераций, если штаб квартиры этих федераций расположены в странах ЕС, запрет выдачи виз российским спортсменам, которые собираются выступать на соревнованиях под своим флагом и со своим гимном.

В июле этого года Международный олимпийский комитет временно восстановил в своей структуре участие российского олимпийского комитета и отменил прежние рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Спортивные федерации начали потихоньку отменять запрет на использование сборной России флага и гимна. Но оказалось, что МОК может говорить одно, а международные спортивные федерации - другое. А будет именно так, как решат не спортсмены и спортивные чиновники, а политики ЕС. И даже если спортивная федерация дает спортсмену право выступать под своим флагом, то ему просто не будут давать визу, если он решит этим правом воспользоваться. Международный олимпийский комитет при этом хранит абсолютное молчание.

"Мы видим, что принятие решения демонстративно перекладывается на спортивные федерации. На спортивные структуры. Понимаете, ведь даже у международных федераций очень лукавая позиция. С одной стороны,они говорят: "Ну как же без вас провести международный турнир? Это невозможно, возвращаем вас с флагом и гимном". А потом дают спустя какое-то время право проведения чемпионата Дании, Швеции. Зная, что они точно не будут россиянам давать визы. И таких примеров можно привести довольно много", - отметил Николай Яременко, спортивный обозреватель.

Паролимийцев не пустили в этом году на Паралимпиаду. На международной серии Гран-при по фигурному катанию в Финляндии не смогли выступить семеро наших спортсменов, включая экс-чемпионов мира. Польша не дает российским прыгунам с трамплина выступить на этапах Кубка мира. Швеция не собирается пускать лыжников на чемпионат, который должен пройти уже в наступающем году. Канада не пустила российскую молодежную сборную на чемпионат по хоккею на льду. Просто не дали визы - и все. Российская сторона сейчас подает на Международную федерацию по хоккею в суд, шансы выиграть, считают эксперты, высокие. А вот шансы добиться справедливости - не очень.

"Мы все с удивлением узнали некоторое время назад, что не предусмотрено никаких санкций за неисполнений решений Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Во-вторых, МОК ничего не гарантирует. МОК рекомендует своим федерациям. Но при этом каждая федерация по-своему себя ведет. И поэтому здесь выстраивать прогнозы... Нам просто не на что опираться в этих прогнозах, кроме своих представлений о сегодняшней логике", - добавил Яременко.

А сегодняшняя логика довольно проста. Вопрос уже не в юристах, не в спортсменах и даже не в решении суда. В совершенно других и куда более серьезных вещах.

"Это вопрос из логики мирного времени. А на войне логика другая. С нами воюют. А для врага права не существует. Врага ломают через коня", - продолжает Вадим Трухачев.

С одной стороны - ничего удивительного и нового. Отношение к россиянам - и не только к спортсменам и деятелям культуры - уже давно напоминает то, что гитлеровская Германия творила в отношении евреев. Им отказывают в лечении европейские клиники, нейтральная Швейцария закрыла около 600 счетов россиян, если полиция задерживает человека с российским паспортом - то к нему далеко не всегда пускают консула или сотрудника посольства.

Да что там рядовые россияне. Даже когда звезда мирового хоккея Александр Овечкин оказался в одном кадре с Сергеем Лавровым, клуб "Кэпиталз" впервые в истории не поздравил своего капитана с днем рождения в соцсетях, а в СМИ началась просто откровенная травля.

В Германии начала тридцатых точно так же по причине разнице в ДНК безжалостно освистывали каждый раз еврейских профессоров, когда они касались кафедры. А потом в силу вступили нюрнбергские законы, закрепившие на бумаге то, что стало уже привычно всем: еврей не человек. Кстати, во время берлинской олимпиады 1936-го было то же самое. Спортсменов "не того происхождения" - тогда евреев - просто отстраняли от соревнований. Гретель Бергман - лучшую прыгунью в высоту - выкинули из команды буквально накануне стартов. Тогда стало окончательно ясно: олимпиаде быть, международного бойкота не будет. В США для этого сделал все руководитель американского национального комитета Эвери Брендедж. У него был и свой частный спортклуб, куда по уставу был запрещен доступ евреям. Неудивительно, что он не заметил ничего особенно в том, что Олимпиада проводится в нацистской Германии. Тем более, что даже сам барон Пьер де Кубертен публично отзывался о Гитлере как об одном из лучших творческих духов эпохи.

После войны МОК за свое поведение извинился, но при этом назначил своим руководителем того самого Эвери Брендеджа. На этом посту он, кстати, пробыл 20 лет и был именно тем человеком, который в 1972-м потребовал продолжения Олимпиады в Мюнхене, несмотря на то, что там во время теракта была убита почти вся команда Израиля.

Так что олимпийские традиции - они разными бывают. И сейчас точно то же самое, что гитлеровцы делали в отношении евреев, европейцы хотят сделать в отношении россиян. И если раньше отношение к нам как к унтерменьшам, было просто социально одобряемым поведением, то теперь это хотят закрепить на законодательном урвоне. И, вполне возможно, в новой европейской стратегии безопасности.

Россию Европа не только не слышит. Но даже не собирается. На Восток Запад всегда смотрит с одной точки зрения - через прицел. И речь совсем не про соревнования по биатлону.