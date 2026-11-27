Искусственному интеллекту стало тесно на Земле. Илон Маск предлагает запустить дата-центры в космос. Объяснение, как любят в США, максимально экологичное, буквально по заветам Греты Тунберг: чистая энергия, борьба с глобальным потеплением, снижение нагрузки на электросети. И, внезапно для любого космического проекта, снижение расходов.

"Строительство в космосе дата-центров, работающих на солнечной энергии, - решение очевидное: космос станет самым дешевым местом для размещения систем искусственного интеллекта, причем произойдет это в ближайшие два года, максимум - три", - добавил Маск.

На словах все выглядит красиво. Спутники должны оснастить вычислительным оборудованием и солнечными панелями. Данные между аппаратами будут передавать по высокоскоростным лазерным каналам. А чтобы отправить результаты вычислений на Землю, сеть Starmind будет взаимодействовать с группировкой Starlink. Через терминалы обработанный запрос нейросетей будет приходить к потребителю. Отдельное преимущество – охлаждение. Тепло должно рассеиваться напрямую в космос. Инженеры разработали для этого специальные разворачиваемые радиаторы.

Разрешение правительства на старт проекта Маск отметил пафосным твитом: "Очень признателен. Это станет ценным активом как для Америки, так и для всего мира".

Мир при этом по американской традиции спросить забыли. У России и Китая есть определенные претензии к данным, которые уже собирают американские спутники, пролетая над территориями других стран. Если таких спутников будет миллион, претензий, очевидно, станет больше. Правительство США ограничило Маска четкими рамками. Время на раскачку дали до ноября 2033 года, тогда на орбиту нужно будет отправить первый спутник, далее все сложнее. Ноябрь 2035 года - развертывание 10% группировки, это 100 000 аппаратов. Ноябрь 2038-го - запуск 50%, весь миллион ждут в космосе в 2040-м.

"Вычислительные кампусы или центры обработки данных имеют важнейшее значение для поддержания лидерства Америки в сфере СИ - супер-интеллекта", - указал Брендан Карр, председатель Федеральной комиссии по связи США.

Так искусственный интеллект недавно стал называть Дональд Трамп, остальные американские чиновники подхватили. Между тем даже в самих Штатах многие эксперты встретили проект Starmind с нескрываемым скепсисом. Хотя Маск не был замечен в откровенных провалах, но и менее амбициозные проекты по срокам срывал.

"Меня беспокоит, что в условиях радиации мы не знаем, сколько произойдет "переключений битов", когда мы отправим туда самые передовые чипы и сотни гигабайт памяти. Мы просто не знаем, насколько графические процессоры устойчивы к радиации в таких масштабах. Хотя современные компьютерные архитектуры способны обнаруживать и порой исправлять подобные ошибки, необходимость делать это снова и снова приводит к замедлению вычислений или создает дополнительные накладные расходы при работе оборудования в космосе", - отметил Бенжамин Ли, профессор департамента электрических систем и инженерии Университета Пенсильвании.

Раскритиковали проект Маска и нейросетевые гиганты. По мнению Сэма Альтмана, сама идея, может, и неплохая, но время для нее еще не пришло. Впрочем, главу OpenAI можно в данном случае обвинить в предвзятости, ведь компания вложила десятки миллиардов долларов, полученных от инвесторов, в классические дата-центры. К тому же нейросеть Альтмана ChatGPT конкурирует с нейросетью Grok, которую продвигает Маск.

Масштабы же у Маска впечатляющие. И речь не только о количестве, но и о размере спутников. Запускать на орбиту их планируют на кораблях Starship в сложенном состоянии. После раскрытия размах панелей превысит размеры "Боинга 777". И сразу на ум приходит поговорка про большой шкаф, который громко падает.

"Эта цифра просто фантастическая. Если, скажем, вернуться в недалекое прошлое, это казалось невообразимым. Это можно сравнить с мусором. Мусором мы можем называть объекты на орбите больше 10 сантиметров. Так сколько их? По оценкам, их около 30 тысяч", - говорит Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

И даже такая сравнительно небольшая цифра уже создает серьезные проблемы. Например, операторы спутников дистанционного зондирования Земли вынуждены буквально в режиме реального времени следить, чтобы аппараты не врезались во что-то на орбите. Даже МКС примерно раз в месяц немного меняет свою орбиту из-за мусора. Если же попытаться представить миллион спутников Starmind в ближнем космосе, даже у непрофессионала возникнут вопросы: а могут ли они столкнуться и что тогда произойдет?

"Да, могут. Более того, ответ такой предсказывают уже очень давно. Это эффект Кесслера. Когда много становится обломков и они размножаются, то когда два столкнулись, то там уже после столкновения будет больше, чем два. Угроза реализации этих событий, которые названы именем Кесслера, это будет не просто прогнозы, а суровая реальность", - отвечает Эйсмонт.

К суровой реальности стоит отнести и реальное назначение этих спутников. За историей с нейросетями, точнее, параллельно с ней может и почти наверняка будет скрываться военная составляющая. Маск давно работает с правительством США, в частности, с национальным разведуправлением – это структурное подразделение Пентагона. В интересах ведомства миллиардер выводил на орбиту специальные аппараты. Некоторые эксперты предполагают, что тот проект примерно на два миллиарда долларов был лишь пробой пера, а полноценное развертывание шпионской сети произойдет как раз с запуском Starmind. Сам Маск наличие второго назначения у спутников не признает. А заявляет о благих намерениях и даже о попытке приблизить мир к созданию цивилизации уровня два по шкале Кардашева. Это когда люди используют всю энергию уже не только от Земли, но и от Солнца.

Впрочем, ничего не мешает Маску после вывода аппаратов на орбиту часть из них назвать не Starmind, а, например, Starcheck или Stareye, и заявить об их разведывательных возможностях. Некоторые эксперты до сих пор считают, что так он поступил с уже работающими системами Starlink и Starshield, которые в реальности могут быть идентичными технически, а отличаться лишь в маркетинговом смысле.

"С первых шагов всегда предполагалось двойное применение: и военное, и гражданское. Разделить это чисто условно можно. Потому что если аппарат, например, предназначен для зондирования Земли, то он же видит, что на Земле происходит. И его можно попросить посмотреть. А заказчик может быть любым: то ли он военный, то ли не военный", - объясняет Эйсмонт.

У Европы как у американского сателлита претензий к проекту нет. Наоборот, СМИ с восхищением пишут о гении Маска. И в то же время устами канцлера Германии Мерца пугают свое население Россией, которая якобы намерена отправить в космос спутник с ядерным зарядом. Этот вброс официально уже опровергли. Маск тем временем готов идти с опережением графика и обещает вывести на орбиту первый аппарат не в 2033-м, а уже в следующем году. И почти наверняка сможет это сделать. А вот с миллионом спутников все гораздо сложнее. Таких масштабов можно добиться только значительно снизив расходы на пуски. Для этого тяжелые беспилотные корабли Starship должны работать без аварий. Пока же процент брака высок. Но даже если средство доставки смогут улучшить, в дело вступает простая арифметика. Только на запуск одного аппарата, даже не считая производства, уйдет от 200 до 500 тысяч долларов. То есть до полутриллиона за всю группировку. Таких денег у американцев нет, но если их каким-то чудом удастся найти, запускать придется три раза в день на протяжении десяти лет. Что выглядит уже не как научная фантастика, а, скорее, как чья-то не очень здоровая фантазия.

В итоге историю с космическими дата-центрами для нейросетей могут тихо признать неудачным смелым экспериментом. А уже выведенные на орбиту спутники продолжить использовать по запланированному - военному назначению.