В этом сгорбленном, болезненно худом мужчине мало кто на съемочной площадке узнал легенду. 30 мая 1991 года. Клип на песню "These Are the Days of Our Lives" для Фредди Меркьюри* стал последним. Из уважения к звезде видео оставили черно-белым. Мир не должен был видеть следов болезни на лице короля. Сам он прекрасно понимал - это конец.

Всего за день до смерти Меркьюри* опубликовал официальное заявление, в котором подтвердил, что болен СПИДом. И надеется, что каждый "присоединится к его борьбе". И ведь действительно он всю жизнь боролся. Прежде всего - с самим собой.

Фаррух Булсара родился на Занзибаре в семье парсов. Это – этническое меньшинство из индийского штата Гуджарат. Имя Фаррух с персидского переводится "прекрасный". Только вот из-за четырех лишних зубов мальчика дразнили "зубастиком". Даже в зрелом возрасте певец не стал исправлять полиодантию, боясь то ли врачей, то ли потери своего фирменного голоса диапазоном почти в четыре октавы.

Музыкой Фаррух занимался еще в школе, часто пропуская уроки. Первую группу собрал в 12 лет, и по признанию сверстников был в ней "единственным настоящим артистом". В 1964-м после революции на Занзибаре семья перебралась в Великобританию. Фарух поступил в колледж искусств по направлению "Графика и дизайн". Параллельно писал песни. И менял один музыкальный коллектив на другой. Выступая в барах, ночных клубах и крошечных залах.

"Я не пытаюсь никому ничего доказать или донести какую-то мысль. Я просто получаю удовольствие от выступления на сцене. И стараюсь донести до слушателей нашу музыку. Это рок-н-ролл", - говорил певец.

Встреча юноши с Занзибара и группы Smile случилась в 1970-м. На этом история никому неизвестного исполнителя и второсортного музыкального коллектива заканчивается. Их судьбу в буквальном смысле слова переписал сам артист. Убедил других участников переименовать коллектив в Queen и сменил имя.

Даже знаменитую эмблему группы Меркьюри* разработал сам, стилизовав знаки зодиака участников бэнда. Фирменная верхняя часть стойки микрофона в руках – тоже его задумка. Так дерзко до него никто и никогда не делал.

У него был уникальный талант черпать вдохновение в, казалось бы, самых неожиданных местах. Снятый в 1975 году клип на песню "Богемская рапсодия" называют ключевым в истории видеоиндустрии. Queen всегда задавала тренды. 18 хитов группы занимали первые строчки в мировых чартах. Было записано 15 студийных альбомов.

"Фредди Меркьюри* - наверное, первый артист, который решил сделать зрителя не наблюдателем, а, скорее, участником концерта. Потому что если мы посмотрим все выступления, там практически через песню есть какая-то фишка, которая способна взбудоражить умы", - отметил Евгений Бабичев, музыкальный критик.

Бешеная популярность имела изнанку. Испытание "медными трубами" Фредди Меркьюри* не прошел. О его вредных привычках, сомнительном образе жизни и многодневных вечеринках слагали и наверняка еще будут слагать легенды. И вот в прошлом году мир потрясла новость о том, что, оказывается, в 1976 году у Фредди* родилась внебрачная дочь. Известна лишь первая буква ее имени - "Б". Матерью была жена друга исполнителя. В январе 2026-го в возрасте 48 лет "Б" скончалась от редкой формы рака.

Несмотря на внешний лоск и эпатаж, Меркьюри* вообще пускал в свою жизнь немногих. Например, принцессу Диану, с которой дружил и часто покрывал ее интрижки. А еще признавался, что любит кошек гораздо больше людей.

Вопреки расхожему мнению, ему часто не везло. Например, первая сольная песня Love Kills, записанная 1984 году, была номинирована на анти-премию "Золотая малина". Сольная звезда Меркьюри* так и не зажглась.

"Очень сумбурно подбиралась команда ответственных за итоговый результат. Он поехал записывать материал в Германию. И там была достаточно сумбурная жизнь. Не было четкого понимания, когда репетиция, когда запись. Как будто бы все делалось наугад. В группе Queen писал же ведь не только Фредди*. Все четверо были хорошими авторами. И, наверное, вот эта синергия, которая давалась сверху, дала какое-то такое озарение всем четверым. В сумме вместе вот в этом симбиозе позволяла писать хиты. И при этом самое важное - не исписываться№, - продолжает Бабичев.

Сегодня 1970-е и 1980-е часто называют "Золотой эрой" индустрии развлечений. До сих пор вдохновляясь той дерзкой и ни на что не похожей эстетикой.

"Многие группы, многие артисты в то время придумывали и привносили что-то свое в музыкальную индустрию. Именно поэтому мы все чаще обращаемся к семидесятым-восьмидесятым. Самый главный феномен в том, что мы его обсуждаем как будто это сегодняшний день мировой музыкальной индустрии, хотя человек творил, писал хиты сорок, пятьдесят лет назад. Но они не теряют актуальность - эти песни", - резюмировал Бабичев.

И ведь действительно – кто-же не хочет жить вечно? Однако пока только лишь музыке удалось победить саму смерть.

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