Дочь Владимира Машкова четыре года назад покинула Россию и переехала в США. Мария публично заявила, что "окончательно отреклась от отца", после чего получила американское гражданство. Долгое время актриса в компании таких же беглецов и иноагентов моталась по миру и пыталась заработать на русскоязычных зрителях.

Сейчас Мария отдыхает во Франции. Но отпуск проходит не так, как изначально задумывала Машкова. Неприятные инцидент с дочерью актера произошел на одном из аттракционов в Париже. Мария решила прокатиться, но уже через пару секунд после взлета она страшно пожалела о своем поступке.

"По случаю окончания тура решила себя прокатить на карусели. На страшную не пошла, пошла на такую, добрую, розовенькую", — сказала Мария на видео, которое сняла, только зайдя на аттракцион.

Когда карусель набрала обороты у Машковой началась паника. Оказалось, что Мария боится высоты. Дочь актера кричала матом, продолжая снимать себя на видео.

"Это дурацкая была идея! Я высоты боюсь! Я думала... Мама! Я, клянусь, не знала! Возможно, меня сейчас вырвет... Я думала, будет как в детстве, вокруг, а здесь, ****, над всем Парижем! Господи, какой идиотизм!" — кричала артистка, при этом как-то умудряясь показывать на видео и себя, и весь Париж.

Как выбиралась с карусели Машкова снимать не стала. Но подписчики Марии выразили надежду, что она все-таки ограничилась только истерикой и не опозорилась в центре Парижа.