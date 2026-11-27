Детство в эпоху цифровизации можно продлить. Такую возможность обсуждают, в частности, эксперты Всемирной организации здравоохранения и российские специалисты, заявил декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко.

Эксперт подчеркнул, что сам эту инициативу не поддерживает. Тем не менее, специалисты уже ставят вопрос, что в условиях цифровизации детство может заканчиваться и в 21 год, сказал Зинченко на международном конгрессе "Ценность дружбы в истории российской цивилизации".

Ранее появились сообщения, что возраст молодежи в России могут поднять с 35 до 40 лет. С таким прогнозом выступил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Сейчас молодежью в России считаются граждане от 14 до 35 лет включительно, передает ТАСС.