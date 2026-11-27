Владимир Зеленский решил координировать с западными партнерами действия Киева в нейтральных водах. Как сообщил украинский лидер в Telegram, он обсудил этот вопрос с МИД и спецслужбами Украины.

Ранее лидеры нескольких европейских стран высказали недовольство активностью украинских военных в Балтийском море. Два беспилотника атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно 21 ноября. Нападение произошло в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы России.

Зеленский позже подтвердил, что российское судно в Финском заливе атаковали украинские беспилотники. Он пообещал, что впредь будет предупреждать украинских союзников о следующих нападениях.