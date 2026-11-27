Лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе общались на повышенных тонах. Они безуспешно пытались разрешить противоречия о формировании семилетнего бюджета, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Как рассказал Бабиш агентству ČTK, речь идет о ситуации в конце саммита. Председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждал позиции отдельных стран, требовавших сокращения расходов в проекте бюджета ЕС. В результате лидеры ЕС отменили второй день саммита – было объявлено, что дискуссия завершилась без практического результата. Обсуждение перенесли на декабрь.

Премьер Чехии ранее заявил, что проект долгосрочного бюджета Евросоюза неприемлем для Праги. На саммите, по словам Бабиша, предметных переговоров по Украине государства - члены ЕС не вели.