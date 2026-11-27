Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага в Северодвинске назвал атомную подводную лодку "Пермь" оружием глобального уровня и значения, передает ТАСС.

Президент поздравил моряков и кораблестроителей с передачей АПЛ в состав ВМФ и подчеркнул, что Россия - одна из немногих стран мира, способных строить мощные атомные подводные лодки.

Также глава государства сообщил, что в ближайшее время в состав Тихоокеанского флота войдет новый крейсер.

Подлодки проекта "Ясень-М" способны скрытно решать задачи в любом районе Мирового океана, отвечают самым современным требованиям, продолжил российский лидер. По его словам, пять ракетоносцев, в том числе проекта "Ясень-М", планируется передать в состав ВМФ России до 2030 года.

Россия намерена и дальше развивать и совершенствовать Военно-морской флот.