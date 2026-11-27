Российская армия продолжает наносить удары возмездия по украинским военным объектам. Днем 27 ноября ВС России поразили объекты транспорта и морские суда, которые использовали ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, три железнодорожных локомотива поражены в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское Днепропетровской области. Эти локомотивы использовались для перевозки грузов военного назначения.

Целью ударов ВС России стал также сухогруз. Морское судно, доставлявшее грузы украинской армии, было поражено в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.