Минувшей ночью поражены несколько стратегически важных объектов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

В Киевской области выведена из строя электроподстанция "Заречье" мощностью 110 киловольт, обеспечивающая работу предприятий ВПК противника.

В Одесской области уничтожен резервуар с горючим для ВСУ, в Днепропетровской области - четыре железнодорожных локомотива, задействованные для перевозки военной техники.

Ещё в Чёрном море поражено судно с грузами военного назначения, которое направлялось в один из украинских портов.