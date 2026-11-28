Минувшей ночью над территорией России сбито 1 246 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 16 регионов. Средства ПВО сработали в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, на Кубани, в Крыму, Башкортостане и Московском регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23 часов 27 ноября до 7 часов 28 ноября на подлёте к столице уничтожены 123 дрона ВСУ. В столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" вводились ограничения на полёты.