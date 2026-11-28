Рядовой Алексей Бурдугов помог штурмовой группе продвинуться вглубь обороны противника. Во время захвата опорного пункта он обнаружил неонацистов, которые удерживали оборону на важном направлении. Наши военные провели разведку, скрытно подобрались к позициям и атаковали врага. Алексей уничтожил пулемётный расчёт. Российские штурмовики выбили подразделение ВСУ с занимаемых территорий.

Рядовой Евгений Ханадеев, находясь на наблюдательном посту, обнаружил тяжёлый вражеский дрон типа "Баба-Яга" и открыл огонь из стрелкового оружия. Аппарат потерял управление и упал в поле. Грамотные и своевременные действия Евгения не допустили потерь среди личного состава и техники.