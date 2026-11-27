Русофобские шаги Риги встретят ответные решительные политико-дипломатические меры со стороны Москвы. Планы правительства Латвии по принятию "декларации о дерусификации" прокомментировали в МИД России.

Как сказано в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Латвия свела подход к тем, кто не поддерживает конфронтационный курс в отношении России, к жесткой формуле - либо депортация, либо тюрьма. Все русскоязычные жители Латвии рассматриваются режимом не иначе как потенциальные враги народа - не говоря уже о тех лицах, которые осмеливаются открыто выражать недовольство политикой властей в Риге.

В МИД подчеркивают, что Москва не может не считаться с угрозами. Россия оставляет за собой право на принятие решительных мер политико-дипломатического характера. Москва надежно обеспечит российские национальные интересы и права граждан.