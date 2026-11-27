Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему он старается избегать выпадов в адрес президента России Владимира Путина. Как сказал глава Белого дома журналистам, он хочет заключить мирное соглашение по Украине.

Трамп пояснил: он мог бы заявить Путину, что российский лидер ему не нравится. Но тогда в отношениях двух президентов возникла бы та же проблема, что между Зеленским и Путиным. Трамп утверждает, что это ненависть – и в этом, по его словам, главная сложность урегулирования конфликта.

Американский лидер ответил на вопрос, почему он назвал Путина своим другом во время двусторонней встречи в китайском Шэньчжэне. Ранее Зеленского спросили, называл ли его Трамп своим другом. Глава киевского режима не смог ответить на этот вопрос.