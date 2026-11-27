Россия намерена наращивать боевой потенциал группировок подводного флота. ВМФ должен обладать ударной мощью, чтобы эффективно противостоять морским группировкам противника и поражать его стратегические объекты, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер провел совещание по развитию группировки атомных подводных лодок. Путин напомнил, что на разных этапах строительства находятся два стратегических ракетных крейсера "Борей-А" и пять подлодок проекта "Ясень-М". В состав военно-морского флота уже приняты за последние восемь лет 5 АПЛ "Борей-А", 5 подлодок "Ясень-М" и 8 дизель-электрических субмарин.

Путин отметил, что стратегия и тактика ведения боевых действий на море меняется. Сейчас важно совершенствовать вооружение подлодок, улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности. Все составляющие военно-морского флота должны быть готовы к отражению угроз с морских и океанских направлений, приводит слова российского президента ТАСС.