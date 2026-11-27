Украина хочет восстановления безопасного судоходства и экспорта сельскохозяйственной продукции на Черном море. Условия перемирия Киев уже передал международным партнерам, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Теперь ожидается ответ от России. Москва выдвигает дополнительные условия, которые касаются экспорта нефти, приводит слова Сибиги украинское издание "Общественное".

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска поразили сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. По данным военного ведомства, морское судно доставляло грузы для украинской армии.