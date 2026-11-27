Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в течение дня 27 ноября 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 8.00 до 20.00 мск украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Беспилотники сбиты также над Новгородской областью.

Ранее Минобороны сообщило о работе сил противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября. По данным ведомства, в течение ночи ПВО уничтожила 318 украинских беспилотников.