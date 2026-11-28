Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.



Путин и Цыбульский обсудили подготовку к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге в 2029 году.



Кроме того, глава региона рассказал о помощи бойцам СВО: военнослужащие уже получили первые высокотехнологичные современные протезы.



"Мы создали Центр высокотехнологичного протезирования. Первые ребята уже получили современные протезы <...> Мы не только делаем протезирование, но там ребята могут получить лечение, если это необходимо, реабилитацию, в том числе консультирование по юридическим вопросам, социальную поддержку, трудовую адаптацию", — сообщил Цыбульский.



В Архангельске также растут заработные платы и среднедушевые доходы. Глава региона доложил президенту РФ о расширении дорожных сетей, строительстве новых школ и инвестициях в системы ЖКХ.



27 ноября российский лидер принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь", а также провел совещание о развитии группировки многоцелевых подлодок.