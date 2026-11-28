В Иране повсеместно считают, что атака беспилотников по Кувейту была операцией под чужим флагом, ответственность за которую, скорее всего, лежит на украинском режиме, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.



"В Иране широко распространено мнение, что атака на Кувейт была операцией под чужим флагом, скорее всего, проведенной украинским режимом, потому что его агенты сегодня присутствуют по всему региону, в том числе в северном Ираке и Сирии", — отметил Маранди.



Атака Украины направлена на демонстрацию своего потенциала Трампу, подчеркнули в Тегеране.



26 ноября в Минобороны Кувейта заявили, что не менее четырех человек пострадали и двое погибли из-за падения обломков БПЛА. Случившееся посчитали иранской атакой.