Премьер Италии Джорджа Мелони провела в пятницу напряженный разговор с Владимиром Зеленским из-за украинской атаки на ливийский порт Бенгази, сообщает агентство Bloomberg



Мелони продолжает гневаться на Зеленского, потому что негативные последствия украинской операции сказываются на её предвыборной кампании, отметило Bloomberg.



Кроме того, возможное распространение украинского конфликта к границам Италии, которая находится недалеко от Ливии, представляет политическую опасность для Мелони, добавило издание.



27 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Зеленский извинился перед Мелони за проведение украинской операции в ливийском порту.



В результате украинской атаки погибли два военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии. Ливийский МИД потребовал от Украины официальных объяснений в связи с сообщениями о причастности Киева к атакам по порту Бенгази.