Вечером 27 ноября Владимир Путин провёл встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Он доложил президенту о развитии региона - строительстве школ, больниц, дорог. Были затронуты вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и региональной поддержки участников спецоперации.

Губернатор сообщил о подготовке к празднованию шестисотлетия основания первого монашеского поселения на Соловках. Отдельно Цыбульский остановился на экономических показателях и сообщил главе государства о том, что в регионе растёт заработная плата - Архангельская область находится в первых 25 регионах по стране по уровню зарплаты.