В Европе новая серия скандалов, связанных с Украиной. В Австрии арестовали двух сотрудников ГУР, их подозревают в шпионаже. А в Италии возмущены ложью главаря режима о причастности союзников к удару по российским кораблям в Ливии. Якобы они координировали действия Киева. При этом только в ноябре поддержка Украины обошлась ЕС в 15 миллиардов долларов.

Приоритеты киевский режим даже не скрывает: в бюджете следующего года на военные расходы заложена рекордная сумма. В валютном эквиваленте -более 111 миллиардов долларов. А вот на энергетику и восстановление её объектов - в 55 раз меньше, всего два миллиарда. При этом, ни на то, ни на другое своих денег нет. Несмотря на уже розданные и обещанные западными спонсорами кредиты, дыра - минимум 70 миллиардов евро.

Украинцы свои хотелки озвучивают именно в этой валюте, потому что кроме как на Брюссель рассчитывать им больше не на кого. Но последний саммит ЕС очередному невозвратному займу для Киева и общеевропейскому бюджету закончился скандалом. Немецкая оппозиция в пух и прах разнесла канцлера за выделение средств коррумпированной стране, от которой скоро мало что останется.