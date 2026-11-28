Проходка на всём перегоне Бирюлёвской линии между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" завершена досрочно. Специалисты выполнили все работы в правом тоннеле, сообщил на своей странице в "Максе" мэр Сергей Собянин.

Особого внимания потребовал двухсотметровый отрезок под водой, где гидростатическое давление на каркас тоннеля достигало двух атмосфер. Ранее в этом году были закончены оба перегона между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

Новая линия метрополитена протянется от "ЗИЛа" до районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное, где к 2030 году будет проживать больше 260 тысяч человек. Время в пути до центра для них сократится в полтора раза.