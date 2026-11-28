В Челябинской области устраняют последствия мощного снегопада. Коммунальные службы расчищают трассы региона. Из-за непогоды движение было ограничено на значительном участке федеральной магистрали М5 "Урал".

Затор, в котором водители стояли около суток, растянулся более чем на 50 километров. Для уборки снега вывели свыше 300 единиц техники. Сейчас ограничения сняты.

Натиска стихии не выдержали и линии электропередачи. Из-за обрыва проводов под тяжестью мокрого снега начались массовые отключения. Аварийные бригады восстанавливают снабжение.