Первый промышленный урожай лимонов в нашей стране: в Крыму собирают плоды с более чем пяти тысяч экзотических деревьев. Это знаменитые ташкентские цитрусы - яркие и со сладкими нотками, за что их называют десертными. А в планах аграриев - вывести новый сорт, приспособленный для климата российского юга.

Вечнозелёные ветви гнутся под тяжестью плодов. Ещё бы - на каждом дереве от 20 до 40 килограммов ярко-жёлтых лимонов. Фрукты спеют на глазах – уже появляется лёгкий оранжевый оттенок. Но урожай собирают без спешки.

"Его преимущество в том, что он как яблоко не осыпается. Есть время, достаточно продолжительное, долгое время, когда можно удержать урожай на дереве и убирать, формировать груз, и можно это спрогнозировать", - поясняет заместитель генерального директора экспериментального центра Михаил Адаев.

Лимонарий появился в степном Крыму в 2021 году. В теплицах, где раньше выращивали помидоры, теперь прекрасно чувствуют себя 5,5 тысячи тропических деревьев. Посадка плотная – урожайность высокая. Большую часть саженцев привезли из Узбекистана. Это выведенный ещё в советские годы сорт "Ташкенский". Дерево невысокое, легко переносит летний зной и зимнюю прохладу. За высокую урожайность и круглогодичное плодоношение в народе его прозвали "конвейер". Но больше всего его ценят за вкус.

Тусклый, невзрачный и на вкус кисло-горький – это типичный турецкий лимон, который мы покупаем в магазине. Крымский аналог даже визуально – ярче. И на вкус отличается. Меньше горечи, больше сладости – за это его и называют десертным.

Другие сорта лимонов и цитрусовые здесь тоже выращивают. Работа ведётся совместно с учёными научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. Специалисты надеются получить новый крымский сорт за счет перекрёстного опыления.

Фермеры признаются – сейчас главная задача отработать технологию и масштабировать её. В закрытом грунты цитрусы можно выращивать по всему югу России – от Дагестана до Херсонской и Запорожской областей.