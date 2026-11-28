Стали известны жуткие подробности происшествия в Вологде. Оказывается, родители умышленно лишали пищи пятилетнюю девочку, которая умерла от истощения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области.

О гибели ребёнка от голода в многодетной семье стало известно два дня назад. Родителям ребёнка может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование держит на личном контроле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Других детей из проблемной семьи, которая была в поле зрения социальных служб, оформляют на санаторно-курортное лечение, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Их уже изъяли из семьи.

Семилетний брат погибшей девочки находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Других детей также наблюдают медики, их состояние оценивается как стабильное.