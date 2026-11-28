Российские войска расширяют зону безопасности на Харьковском и Днепропетровском направлениях. Противник несёт большие потери. Одна из причин - слабая подготовка, а именно маскировка позиций, тактика, элементарное непонимание, как скрытно перемещаться в лесах. Выследить позицию новобранцев - совсем не проблема.

Как результат - только на Днепропетровском направлении и в Запорожской области, за неделю, у противника почти четыре тысячи убитых и раненых. А, ещё всё меньше остаётся националистов с мотивацией.

Новейшие российские дроны, которые поступили в войска, могут действовать с расстояния в 70 километров. Наши разведчики уничтожили опорник на Днепропетровщине. Но самую большую проблему для ВСУ российские беспилотники создают на дорогах. Количество единиц сожжённой техники или станций, которые обеспечивали связью конвои с подкреплением и резервами, уже идёт на тысячи.

В Купянске-Узловом, бандеровцы атаковали дронами мирных жителей. Люди шли в белых накидках - это специальный знак всем, что в колонне нет военных, исключительно гражданские. Но для ВСУ они по умолчанию - предатели, раз хотят выйти к российским позициям. Бойцам пришлось вступиться за стариков и подавить противника артиллерийским огнём. В итоге, 11 человек всё же смогли вырваться из города. Сейчас они уже в безопасности.