В этом году в Москве высадят больше 11 тысяч крупномерных деревьев. Как рассказал на своей странице в "Максе" мэр Сергей Собянин, молодые саженцы уже украсили столичные парки, территорию около Центрального ипподрома, возле театра Et Cetera и центра "Сколково".

В ближайшее время около 800 деревьев появятся на шоссе Энтузиастов, это часть программы озеленения вылетных магистралей.

Растения для столицы выращивают в специальных питомниках. Там формируют и укрепляют корневую систему, чтобы растения лучше адаптировались к условиям мегаполиса.

Российская столица входит в число самых зелёных городов мира: за последние 14 лет её фонд пополнился более чем 15 миллионами новых растений.