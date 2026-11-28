Молодые исполнители из разных регионов России, а также из Беларуси и Казахстана выступили в Москве на гала-концерте фестиваля "Будущее джаза". На сцену вышли начинающие вокалисты, саксофонисты, пианисты, трубачи и ударники вместе с всемирно известным оркестром под управлением народного артиста Игоря Бутмана.

Уникальный проект помогает талантливым музыкантам добиться успеха. Фестиваль проходит уже в 14-й раз. За это время в нём приняли участие десятки ярких исполнителей, чьё мастерство не уступает признанным джазменам.