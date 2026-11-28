Кубок памяти Героя России Евгения Зиничева по рукопашному бою - яркое событие. На ковёр выйдут не только опытные бойцы, но и более двухсот юных спортсменов, что наглядно демонстрирует преемственность поколений. Такую оценку соревнованиям дал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Кубок стартовал в Международном центре самбо. За главный приз борются более 140 сильнейших взрослых спортсменов, представляющие сборные команды МЧС России из восьми федеральных округов. Основная часть турнира пройдёт завтра, 29 ноября, сообщает портал "МОСИНФОРМ".

Ранее Александр Горбенко высоко оценил прошедший в Москве с 19 по 21 ноября чемпионат по акробатическому рок-н-роллу. Он отметил, что столичная школа акробатического рок-н-ролла – одна из ведущих в России.