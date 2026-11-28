Мошенники подготовились ко Дню матери, который отмечается в России завтра, 29 ноября. Они рассылают в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток.

Как сообщил РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Галактион Кучава, аферисты используют праздничные поздравления как инструмент социальной инженерии.

Специалист предупредил, что с виду безопасные ссылки таят в себе технические уязвимости, при которых последствия могут наступить без очевидного согласия пользователя.

Символом Дня матери в России выступает незабудка: маленький цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь. То есть - всё то, чем так щедро одарила природа материнское сердце.