Самыми холодными днями на следующей неделе в Москве и области станут 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ночь с понедельника на вторник температура может опускаться до минус 12 градусов, днём ожидается от двух до восьми мороза. Такие показатели примерно на два-три градуса ниже климатической нормы для конца ноября - начала декабря.

В столичный регион в начале недели придёт антициклон. Облаков станет меньше, а морозы усилятся. По прогнозу Гидрометцентра, осадков в ближайшие дни будет совсем немного.