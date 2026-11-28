Все проектные решения по восстановлению Крымского моста приняты, сроки и ответственные лица определены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

22 ноября Хуснуллин проинформировал, что работы по восстановлению моста идут в ежедневном режиме, а все этапы восстановления уже определены.

На прошлой неделе украинские военные трижды атаковали Крымский мост. Частично повреждены конструкции переправы, остановлено автомобильное движение.

Грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение прерывалось, но довольно быстро было восстановлено в полном объёме. Между Крымом и Таманью запустили дополнительные электрички. Логистика доставки грузов, в том числе продовольствия в Крым не нарушена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин пообещал ответ Киеву на удары по Крымскому мосту.