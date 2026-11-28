Ещё два нефтетанкера подорвались на минах в Ормузском проливе. Как сообщил Корпус стражей исламской революции, оба судна отключили автоматику и шли запрещённым маршрутом.

Кроме этого, СМИ распространяют кадры с ещё одним дрейфующим судном. Оно принадлежит Саудовской Аравии и, вероятно, получило серьёзные повреждения. Предположительно, в результате атаки Ирана, но официальных заявлений от исламской республики пока не последовало.

США тем временем вывели из строя сухогруз, который направлялся в Иран и пытался прорвать американскую морскую блокаду. Видео опубликовало Центральное командование. Военный вертолёт нанёс удар по кормовой части. Экипаж не пострадал.