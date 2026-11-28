Фантастические кадры из Объединённых Арабских Эмиратов. Парящие корабли на горизонте наблюдали жители на берегу Персидского залива.

Над морской гладью словно летели два одинаковых грузовых судна. Можно подумать, что это видео создано нейросетью, но это не так. Невероятный эффект возникает из-за редкого оптического явления – фата-моргана.

Мираж появляется, когда в атмосфере чередуются разные по температуре и плотности слои. И в них особым образом преломляется свет. При этом изображения удалённых объектов не только зависают в воздухе, но и могут дублироваться.