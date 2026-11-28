Российские военные нанесли удары по новым целям на Украине. Подробности сообщили в Минобороны.

В Киеве и области поражены электроподстанция "Нивки" мощностью 330 киловольт и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская". Они обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.

Ещё в Чёрном море уничтожено судно с грузами военного назначения. Сухогруз шёл в один из украинских портов.

Ранее сегодня сообщалось, что наши военные нанесли удары по объектам энергетической и топливной инфраструктуры, местам сборки, хранения и запуска беспилотников и военным аэродромам на Украине.