Стрелок, рядовой Денис Денисов вместе с группой штурмовал вражеский опорный пункт. Находясь на передних позициях, он уничтожил шестерых боевиков, обеспечив устойчивое продвижение наших подразделении вглубь обороны противника.

Старший сержант Артём Зубов, рискуя жизнью, смог отремонтировать радиоретранслятор, повреждённый в результате артиллерийского удара. Под обстрелом боевиков он поднялся на крышу здания, где находилось оборудование, и восстановил его работоспособность, обеспечив устойчивой связью подразделения.