Минувшей ночью над территорией России сбито 1 017 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 20 регионов. Средства ПВО сработали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, в Крыму, Татарстане и Московском регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 17 часов 28 ноября до 7 часов 29 ноября на подлёте к столице уничтожены 105 дронов ВСУ. В столичных аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" вводились ограничения на полёты.