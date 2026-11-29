Минобороны рассекретило архивные документы к 85-ой годовщине первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Зимой 1941 года Красная армия остановила наступление нацистов на юге. Войска Вермахта собирались прорвать советский фронт и открыть дорогу на Сталинград и Кавказ, но под шквальным огнём наши бойцы выстояли.

В Ростове-на-Дону, который немцы считали ключом к Кавказу и его нефти, они впервые столкнулись с тяжелейшими уличными боями. Захватить город удалось лишь отборным фашистским дивизиям, да и то после предварительной диверсионной деятельности.

"Танковая армия фон Клейста с севера и с северо-запада развернулась для наступления на Ростов. Наступление началось 20 ноября. И после невероятно тяжёлых боев закончилось 21 ноября взятием города", - рассказывает Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА Минобороны России.

При этом полностью взять Ростов немцам так и не удалось. Части НКВД продолжали удерживать несколько районов города. С такой ситуацией Вермахт столкнулся впервые. Обо всем этом рассказывают засекреченные ранее документы, которые публикует Минобороны. Например, о боях за остров Зелёный, который семь дней оборонял полк Народного комиссариата внутренних дел.

Полк НКВД отбил несколько атак, и немцам не удалось занять остров Зелёный. А в захваченной части Ростова, население которого не было эвакуировано, нацисты устроили настоящий террор. Эти страшные восемь дней оккупации в народе прозвали кровавой неделей. Первыми под ударом оказались партработники, городские чиновники, сотрудники правоохранительных органов. Расправлялись гитлеровцы и с простыми жителями. Просто так, ради забавы.

Так и не захваченные немцами районы Ростова стали плацдармами для наступления Красной армии. Наши войска заходили с разных сторон. С острова Зелёный подразделения НКВД шли в атаку по тонкому осеннему льду, под плотным миномётным огнем противника. Берега Дона немцы успели заминировать. А армия Клейста насчитывала 300 танков - вдвое больше, чем у наступающих частей РККА. Несмотря на всё это, на следующий день Ростов был освобождён. Немцы вынуждены были отступить.

Освобождение Ростова-на-Дону в ноябре 1941 года стало первой крупной победой Красной армии, которая тогда вдохновила защитников Москвы, а нацистов заставила усомнится в успехе своей восточной кампании.