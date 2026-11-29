Спортивный арбитражный суд отметил разницу в действиях Международной федерации хоккея в отношении сборных России и Израиля, следует из мотивировочной части решения о допуске россиян до соревнований.



В 2025 году власти Австралии заявили, что не смогут гарантировать безопасность на ЧМ при участии израильской сборной — тогда турнир был перенесен в Сербию.



"Таким образом, столкнувшись с подтвержденной угрозой безопасности, IIHF предпочла сменить место проведения турнира, а не исключать команду Израиля. Следовательно, решение заключалось в том, чтобы сохранить возможность участия путем переноса турнира, а не исключать соответствующую федерацию — в отличие от подхода, примененного к России", — отметили в Спортивном арбитражном суде.



30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. 15 ноября IIHF объявила о недопуске сборной России на турнир из-за визовых ограничений со стороны Канады для российских спортсменов.