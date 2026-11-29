Предлагаемые Вашингтоном гарантии безопасности Киеву по аналогии с 5-й статьей НАТО могут оказаться бесполезными, что является для США и Европы "неудобной истиной", пишет The Atlantic.



"Гарантии, если их невозможно выполнить, так же бессмысленны", — сообщает журнал.



Автор поясняет, что, несмотря на громкое обязательство коллективно защищать страну в случае агрессии, все ограничивается только ответными мерами любой страны "по необходимости".



"Статья 5 Североатлантического договора ничего не гарантирует — и эта неудобная истина долгое время скрывалась американской и европейской риторикой", — признает журнал.



20 ноября Трамп заявил, что не хочет обсуждать гарантии безопасности для Украины до урегулирования конфликта.