35 человек, в том числе, девять полицейских и шестеро журналистов, пострадали в ходе протестов в Албании. Народные выступления развернулись в День флага страны.

Люди собрались в центре Тираны и требовали отставки премьера Эди Рамы. Масштабная акция быстро переросла в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстранты поджигали мусор на улицах, пожар случился в одном из зданий.

Активисты забрасывали кордоны полиции камнями и запускали в них фейерверки и петарды. Правоохранители в ответ применили водомёты, дубинки и слезоточивый газ.