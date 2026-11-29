Иран мог применить спутниковую сеть Starlink при нанесении ударов по базам США на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, Тегеран использовал систему в марте во время атаки на гарнизон в Кувейте. Тогда погибли несколько американских военных. Через считанные часы после удара компания Илона Маска потребовала подтверждения личности всех пользователей сети. Иран неоднократно заявлял, что готов противостоять любой агрессии США и будет применять для этого все возможные средства.

Тем временем в Ормузском проливе на мине вновь подорвался нефтяной танкер. Ещё два судна после взрыва сменили маршруты. Продолжают атаки и йеменские хуситы: только за эту ночь саудовская коалиция перехватила три баллистических ракеты, выпущенных в направлении Эр-Рияда.