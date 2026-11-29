В Ленинградской области во время масштабной реставрации одного из древнейших храмов России - Никольского собора - восстановили старинную кирпичную кладку. Специалисты также заменили деревянную основу купола. История храма насчитывает почти девять веков, за это время здание не раз перестраивали.

Никольский собор — один из древнейших каменных православных храмов Старой Ладоги. Его история начинается в XII веке, когда Ладога была важным торговым центром. В начале XVII века, во время шведского разорения, церковь практически погибла. От первоначального здания уцелели лишь нижние части стен и опор. В 1668 году на древнем основании возвели новый храм, существенно изменив его внешний вид. Собор перестраивали ещё не раз. И каждый исторический период оставлял свой след, меняя облик здания.

Как рассказала генеральный директор Коневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина, на участке восстановленной карнизной части нашли фрагменты исторических барабанов. Именно такие находки помогают восстановить архитектурную историю храма. Но главная задача мастеров — сохранить то, что дошло до наших дней. Особое внимание — кирпичной кладке.

Серьёзного вмешательства потребовала и верхняя часть собора. Когда разбирали деревянную основу купола выяснилось, что некоторые детали сгнили. Их пришлось восстанавливать заново. А центральный шестиметровый столб, на котором держится вся конструкция, заменили целиком. Теперь деревянный шатёр покроют медью вместо старого проржавевшего металла. А венчать его будет позолоченный крест.

Всё это — только часть большой работы. Собор должен вновь стать центром монастырской жизни. Здесь предусмотрели новые помещения, необходимые для богослужений и церковных обрядов. Реставрация рассчитана на два года. При этом собор станет не только действующим храмом, но и музеем. Часть древней стены и пола XII века сохранят открытыми — посетители смогут увидеть подлинную кладку и буквально прикоснуться к истории древней Руси.